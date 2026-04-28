"Авангард" попал под каток чемпиона! Радулов принес победу "Локомотиву"

"Локомотив" обыграл "Авангард" в третьем матче серии и сократил отставание в счете противостояния полуфинала Кубка Гагарина. Действующие чемпионы вместе с Александром Радуловым буквально смяли омичей.

Дело дошло до драки

Противостояние "Локомотива" и "Авангарда" в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги и без того представлялось захватывающим и преподносилось в статусе скрытого финала Кубка Гагарина, но в этом году дуэль двух команд переросло в самую настоящую битву. Второй матч серии, прошедший накануне в Ярославле, оказался именно сражением.

Масса стычек, две массовые драки, уйма удалений и провокаций — под таким соусом прошла та игра. На двоих соперники нахватали суммарно 34 удалений и 144 минуты штрафа, из-за постоянных стычек и массовой потасовки только второй период матча продлился целый час "грязного" времени. Спортивно-дисциплинарному комитету КХЛ этот матч преподнес много работы, и по итогам последнего заседания денежные штрафы были вынесены игрокам "Локомотива" и "Авангарда", главным тренерам обеих команд Бобу Хартли и Ги Буше и непосредственно клубам в качестве наказания за провокацию драк и конфронтаций.

Со стороны "Локомотива" главным образом мотором этих эмоций выступили Александр Радулов и Егор Сурин. Правда, попытки двух заводных форвардов "железнодорожников" вывести соперника из себя — и лично Никиту Серебрякова, который пусть и купился на провокационное поведение Радулова и позволил себе непристойные жесты в его адрес, но все равно сыграл уверенно и надежно, — не принесли ярославской команде успеха: "Локомотив" по игре заметно уступил "Авангарду", и несмотря на то, что подопечные Боба Хартли впервые за весь сезон наконец-то смогли забить первыми в матче против омичей, добыть победу над "ястребами" им не удалось.

В Омск "Локомотив" отправился в положении, далеком от комфортного. 0-2 по итогам первых двух матчей серии — печальная картина для "железнодорожников". За всю историю выступлений в КХЛ ярославский клуб до этого сезона трижды подходил к третьему матчу полуфинала Кубка Гагарина, проиграв первые две встречи, и все три раза в итоге проигрывал третий матч противостояния, а затем и всю серию (2-4 в 2011 году, 1-4 в 2014-м и 0-4 в 2017-м). При этом если взять все случаи игры "Локомотива" в полуфиналах Кубка Гагарина, то ярославцы до этого сезона добыли три победы в семи матчах под номером "3". Примечательно, что все три — в гостях.

Что касается "Авангарда", то для омичей стадия полуфинала Кубка Гагарина исторически является успешной — до этого сезона омичи, игра в полуфиналах, в итоге доходили до финальной серии плей-офф КХЛ в трех случаях из четырех. Но примечательно, что конкретно третьи матчи серии полуфиналов складываются для "ястребов" преимущественно неудачно: в трех случаях из предыдущих четырех "Авангард" проиграл в матчах №3 и лишь в 2012 году смог одержать победу. При этом если обратить внимание на результаты омского клуба на всех стадиях плей-офф КХЛ, где "ястребы" вели со счетом 2-0 в серии, то в такой ситуации омичи до этого сезона были 13 раз, и даже при пяти поражениях в третьих матчах противостояния "Авангард" 12 раз довел серию до итоговой победы.

Чемпион в деле!

К третьему матчу серии "Локомотив" подошел без изменений в составе. Лидер ярославцев Байрон Фрэз все еще не успел восстановиться после болезни и пропустил вторую игру подряд. Для "железнодорожников" потеря Фрэза — ощутимая и одна из ключевых. Канадский форвард является лучшим в "Локо" по игре на вбрасываниях, а во второй встрече серии подопечные Боба Хартли в отсутствие Байрона проиграли "Авангарду" в дуэлях "на точке". Примечательно, что омичи к третьей игре противостояния состав немного пересобрали и перешли на схему 11 форвардами и восемью защитниками: нападающий Кирилл Пилипенко выпал из заявки, а вместо него в состав на матч вошел защитник Даниил Чайка.

« "У нас есть свежие и классные нападающие. Хочется дать им больше игрового времени и свободного пространства. Придерживаемся этой задачи", — объяснил данную перестановку главный тренер "Авангарда".

© Официальный сайт ХК "Авангард" Ги Буше © Официальный сайт ХК "Авангард" Ги Буше

Тем интереснее, что предпочтительнее в атаке играли не омичи, а ярославцы.

С первых же минут "Локомотив" запер "ястребов" в зоне и устроил мощнейший штурм ворот Никиты Серебрякова. По владению шайбой и игре в атаке в первой 20-минутке "железнодорожники" показали свой лучший период за всю серию против "ястребов". Преимущество подопечных Боба Хартли по броскам в створ за первый период было ошеломительным — 19:9. Но за "Авангард" играли Серебряков, совершивший ряд ярких сейвов, и удача.

Она же помогла омичам открыть счет и установить преимущество в счете. Подопечным Ги Буше хватило всего два момента, чтобы "Локомотив" оказался в тупике.

После серии опаснейших бросков по воротам Серебрякова ярославцы допустили небольшую ошибку и из-за проброса позволили "Авангарду" отодвинуть игру к чужим воротам. В итоге Николай Прохоркин выиграл у Максима Шалунова вбрасывание и запустил результативную атаку. Дмитрий Рашевский, Артем Блажиевский и все тот же Прохоркин в несколько передач "разрезали" оборону "Локомотива", и вывели Игоря Мартынова на бросок: форвард омичей оказался в полном одиночестве перед пятаком и без каких-либо проблем "прошил" Даниила Исаева.

Несмотря на пропущенную шайбу, "Локомотив" продолжил активно играть в нападении и осуществлять мощное давление на владения Серебрякова. Но на ровном месте Рихард Паник подставил своих одноклубников — словацкий форвард сфолил у чужих ворот и схватил совсем необязательные две минуты штрафа. Первую же свою попытку игры в большинстве "Авангард" реализовал: омичи поймали ярославцев на перестроении, и Дамир Шарипзянов после аккуратной передачи от Константина Окулова мощно выстрелил от дальней границы левого круга вбрасывания. Шайба влетела в ближний угол ворот Исаева, который не успел среагировать на выстрел капитана "ястребов".

Во втором периоде "Локомотив" старался продолжить играть в том же стиле, тогда как "Авангард" максимально разбивал игру на отрезки и паузы, стараясь сбить темп. Но в один момент омичи сами себе усложнили жизнь. Наиль Якупов после вбрасывания в своей зоне ударил клюшкой между ног Панику и был наказан пятью минутами штрафа.

Несмотря на все проблемы ярославце при игре с численным преимуществом, "железнодорожники" не могли не воспользоваться такой возможностью. Менее чем за минуту гости все-таки распечатали ворота Серебрякова: Рушан Рафиков после передачи от Георгия Иванова нанес мощный кистевой бросок из правого круга вбрасывания и сократил отставание в счете.

Впоследствии у "Локомотива" была уйма возможностей забить еще. Сперва ярославцы получили шанс поиграть в формате "5 на 3" после неудачного тренерского запроса от "Авангарда", чей штаб хотел отменить гол из-за возможного паса рукой со стороны гостей. Это численное преимущество подопечные Боба Хартли реализовать не смогли, но попытки отыграться не бросили.

Едва "ястребы" выстояли в меньшинстве, как попали под каток от четвертого звена "Локомотива". Денис Алексеев и Александр Полунин здорово поборолись за шайбу в лицевого борта, после чего Илья Николаев применил две отличные бросковые попытки. В итоге шайбу вновь подхватил Алексеев и бросил в дальний нижний угол. Серебряков этот выстрел отразил, но Полунин успешно сыграл на добивании и восстановил равновесие в счете. Для Полунина этот гол стал первым за последние полтора месяца.

"Локомотив" давно убедил всю хоккейную общественность, что по игре во вторых периодах ярославцам нет равных во всей КХЛ. Давление, которое "железнодорожники" оказали во втором периоде на ворота "Авангарда", было монструозным. С учетом пятиминутного удаления у омичей подопечные Боба Хартли провели в чужой зоне половину от всей 20-минутки чистого игрового времени и нанесли суммарно 21 бросок в створ! "Ястребы" то и дело были вынуждены только отбрасываться, но под конец периода команда Ги Буше все-таки не выстояла и пропустила вновь.

За минуту до перерыва "Локомотив" выиграл вбрасывание в чужой зоне, после чего Андрей Сергеев опасно набросил на пятак от правого борта. Серебряков среагировал на подставление от Иванова, но отбил шайбу перед собой — Александр Радулов, который не забросил ни одной шайбы в первых двух матчах серии, оказался первым на добивании и вывел "Локо" вперед.

В третьем периоде "Локомотив" перестроился и снизил давление, но не темп. "Железнодорожники" распределили всю активность и скорости на то, чтобы сковать игроков "Авангарда" и не дать тем придумать что-либо в нападении. Ярославцы захватили среднюю зону и не позволяли омичам преодолеть ее. Лишь в самой концовке встречи, когда Ги Буше заменил вратаря в пользу шестого полевого игрока, у владений Исаева появилась хоть какая-то острота, но ее гости смогли нейтрализовать, а Рихард Паник за минуту до конца закрыл все вопросы о победителе матча, попав по пустым воротам броском с неудобной руки из своей зоны.