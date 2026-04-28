Канадский хоккеист Родуолд подписал новый контракт с "Салаватом Юлаевым"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" объявил в своем Telegram-канале о подписании нового соглашения с канадским нападающим Джеком Родуолдом.
Родуолду 32 года, он перешел в "Салават Юлаев" в июне 2025 года, подписав однолетний контракт. В составе уфимского клуба канадец провел 67 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 44 очка (21 гол + 23 передачи). Также на его счету 4 очка (1+3) в 10 играх плей-офф. В КХЛ Родуолд ранее выступал за пекинский "Куньлунь Ред Стар", челябинский "Трактор" и "Адмирал" из Владивостока.
"Салават Юлаев" также подписал новый двухлетний контракт с защитником Евгением Куликом, который перешел в уфимский клуб в сентябре.