Рейтинг@Mail.ru
Канадский хоккеист Родуолд подписал новый контракт с "Салаватом Юлаевым" - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:05 28.04.2026
Канадский хоккеист Родуолд подписал новый контракт с "Салаватом Юлаевым"

Канадский хоккеист Родуолд подписал контракт с "Салаватом Юлаевым" на сезон

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский хоккеист Джек Родуолд подписал новый контракт с уфимским хоккейным клубом "Салават Юлаев".
  • Договор с Джеком Родуолдом рассчитан на один сезон.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" объявил в своем Telegram-канале о подписании нового соглашения с канадским нападающим Джеком Родуолдом.
Договор рассчитан на один сезон.
Родуолду 32 года, он перешел в "Салават Юлаев" в июне 2025 года, подписав однолетний контракт. В составе уфимского клуба канадец провел 67 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 44 очка (21 гол + 23 передачи). Также на его счету 4 очка (1+3) в 10 играх плей-офф. В КХЛ Родуолд ранее выступал за пекинский "Куньлунь Ред Стар", челябинский "Трактор" и "Адмирал" из Владивостока.
"Салават Юлаев" также подписал новый двухлетний контракт с защитником Евгением Куликом, который перешел в уфимский клуб в сентябре.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
ХоккейСпортВладивостокЕвгений КуликСалават ЮлаевШанхайские драконыТракторКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала