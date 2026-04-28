Арестованного по делу о взятке директора "Южного Урала" сняли с должности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимира Каримова сняли с должности гендиректора "Южного Урала".
- На эту должность в хоккейном клубе назначен Евгений Олегович Шайтанов.
- Владимир Каримов арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Арестованного по делу о взятке бывшего директора екатеринбургской хоккейной школы "Спартаковец" Владимира Каримова сняли с должности гендиректора "Южного Урала", следует из заявления хоккейного клуба.
«
"Решением общего собрания учредителей хоккейного клуба "Южный Урал" на должность генерального директора назначен Евгений Олегович Шайтанов. Ранее он руководил клубом по хоккею с мячом "СКА-Уральский Трубник", – говорится в сообщении.
Каримов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, на момент инкриминируемых событий он был директором екатеринбургской школы "Спартаковец", ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе судов Свердловской области. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его до 21 июня. В пресс-службе судов уточняли журналистам, что он, по версии следствия, бесплатно ездил на автомобиле премиум-класса, а за это руководитель одной из организаций без арендной платы пользовался ледовой ареной.
Выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ, вторая по силе лига после КХЛ) "Южный Урал" 15 апреля заявил, что Владимир Каримов был представлен как новый гендиректор клуба.
Хоккейная школа "Спартаковец" – одна из старейших в Екатеринбурге, Каримов руководил ею с 2009 по 2025 годы.
