Кровавая драка на льду и баттл с журналистом: Разин снова эпично скандалит

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Андрей Васильчин. В отсутствие Романа Ротенберга главным претендентом на роль самого эпатажного тренера КХЛ стал Андрей Разин. Рулевой магнитогорского "Металлурга" выделяется своеобразным характером, позволяет себе делать необычные и даже провокационные заявления и нередко попадает в скандальные ситуации. О самых ярких инцидентах с его участием — в материале РИА Новости.

Отчитал "смурфика из Казани"

В эти дни "Металлург" бьется с казанским "Ак Барсом" за право выхода в финал Кубка Гагарина-2026. После второго матча в Магнитогорске, который завершился победой "сталеваров" (4:2) и привел к равновесию в серии (1-1), Разин устроил необычное шоу во время пресс-конференции. Тренер "Магнитки" вызвал к себе корреспондента из Казани и назвал его "смурфиком". Посадил рядом за стол рядом с собой и провел беседу в формате видеоподкаста.

Разин отчитал журналиста за некорректный, по его мнению, заголовок к статье про видеотренеров "Ак Барса" и слова наставника "Металлурга" про них.

Ранее видеоассистенты казанской команды успешно обнаружили офсайд в голевой атаке "лисов" в первом матче серии, и благодаря их находчивости тренерский штаб казанцев оформил запрос на отмену взятия ворот. После матча Разин в шутку заявил: "Мы дома играем. Надо было посадить там кого-то, чтобы им по башке дали, и они не успели (принять решение)".

После следующей игры наставник "Металлурга" упрекнул журналиста в неверной интерпретации его слов, указав на некорректный заголовок. По его мнению, не каждый читатель поймет, что слова про "дать по башке" были шуточными. В ходе беседы Разин провел неочевидную параллель:

« "Тебя как зовут? Рустам? Рустам, давай я предположу, что ты — педофил. Ну ты похож, у тебя типаж. Это уголовка? Я же не говорю, что я так предполагаю. Я сказал, что я сейчас так скажу. Представляешь, какое клеймо у тебя после этого будет? Я построил карьеру, был хоккеистом, добился успехов в тренерстве, и всю жизнь я борюсь с такими, как вы. Но я не хочу с вами бороться, просто пишите честные вещи".

В диалоге с журналистом тренер "Металлурга" попросил "не обсирать" его, не "выставлять быдлом" и не портить ему имидж. Кроме того, в оставшейся части пресс-конференции в ее стандартном виде Андрей Разин сделал еще несколько ярких заявлений. Например, вспомнил, как в детстве придумал для себя мотивацию: играть так, чтобы быть известнее Андрея Разина из "Ласкового мая".

Искусственный интеллект вместо судей

Выступления Андрея Разина на пресс-конференциях практически всегда получаются интересными. Он может рассказать анекдот и вербально уколоть любого из соперников. Андрей Владимирович не стесняется высказывать личное мнение и нередко обнажает проблемы в российском хоккее.

Чаще всего именитый тренер затрагивает тему судейства. Разин периодически комментирует действия и решения арбитров, которые, по его мнению, так или иначе могли повлиять на ход матча. С учетом того, что регламентом КХЛ тренерам запрещено обсуждать работу судей, Разина неоднократно штрафовали и даже дисквалифицировали.

Однажды Разин за комментариями о работе рефери пошел дальше и выразил идею заменить судей искусственным интеллектом:

« "У нас сейчас в теннисе нет судей. Есть только человек, который объявляет счет, и никаких споров нет. Я надеюсь, искусственный интеллект в ближайшем будущем заменит людей, которые влияют на игру".

Эти слова спровоцировали весьма громкий скандал и в то же время разделили хоккейную общественность на два лагеря: первые в некоторой степени согласились с Разиным и отметили, что автоматика действительно могла бы помочь судьям и снизить риск принятия ошибочных и спорных решений. Другие назвали заявление оскорбительным для судей и допустили, что искусственный интеллект по той же логике в будущем может заменить даже тренеров.

Андрей Владимирович включился в дискуссию. Подчеркнул, что на самом деле переживает за работу судей и лишь желает им помощи, ведь "хоккей становится быстрее, и иногда определить нарушение правил судьям невозможно", а искусственный интеллект — это "веление времени".

« "Про искусственный интеллект я сказал лишь однажды, на эмоциях. Я имел в виду камеры, которые могут помочь судьям, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд линейным судьям становится все сложнее. При нынешних скоростях им сложнее даже просто уворачиваться от шайбы, от хоккеистов", — говорил позднее Разин.

Драка во время матча

Широкую известность Андрей Разин обрел еще до того, как получил работу в КХЛ. Перед тренерским дебютом в главной лиге страны Андрей Владимирович трудился в ВХЛ, где сначала возглавлял саратовский "Кристалл", а затем ижевскую "Ижсталь". Под его руководством последняя доходила до финала плей-офф ВХЛ — случилось это в сезоне-2014/15, который ознаменовался громким скандалом.

В третьем матче полуфинальной серии между "Ижсталью" и тверским ТХК произошла драка с участием Разина. Во втором периоде при счете 2:0 в пользу ТХК на скамейке запасных произошла потасовка. Наставник тверской команды Алексей Ждахин обратился к арбитру и вступил с ним в эмоциональный диалог. Неожиданно в эту беседу включился Разин, оказавшийся на одной скамейке вместе с коллегой.

Ждахин, увидев оппонента, на эмоциях оттолкнул его, после чего моментально развязалась драка. Участие в ней приняли и хоккеисты, и помощники главных тренеров обеих команд. Разнимать конфликтующие стороны пришлось даже сотрудникам безопасности.

© Фото : Пресс-служба ТХК Драка с участием Андрея Разина в матче ВХЛ © Фото : Пресс-служба ТХК Драка с участием Андрея Разина в матче ВХЛ

Финал драки получился ярчайшим. Разин с разбитой бровью и голым торсом через всю площадку направился в подтрибунное помещение. Вместе с собой тренер подозвал и игроков. Судьям в последний момент удалось уговорить Разина не срывать матч и оставить хоккеистов на льду.

Обоих тренеров дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 190 тысяч рублей. Интересно, что Разин и Ждахин следующий очный матч команд смотрели вместе с трибуны тверской арены.

© Фото : Пресс-служба ТХК Андрей Разин © Фото : Пресс-служба ТХК Андрей Разин

"Если бы я его ударил, он бы не встал"

Апрельский скандал 2015 года едва не повторился через десять лет. К тому времени Андрей Разин прошел путь от дебютанта КХЛ до тренера-чемпиона. С его назначением на пост рулевого "Металлурга" магнитогорский клуб стабильно идет в числе лидеров КХЛ. В нынешнем сезоне "сталевары" с отрывом выиграли регулярный чемпионат и считаются одними из главных претендентов на Кубок Гагарина.

В начале регулярного сезона Разин вступил в открытый конфликт с Алексеем Исаковым — наставником нижегородского "Торпедо" и тренером-дебютантом КХЛ. В ноябре в матче их команд в Нижнем Новгороде произошла серия потасовок. "Металлург" уверенно переигрывал нижегородцев, которые в ответ принялись действовать чересчур жестко на площадке. Силовые приемы переросли в стычки, а затем и вовсе вылились в драки. Разин после победы своей команды (5:1) раскритиковал действия соперников:

« "Ну а какие комментарии (по игре)? Все в одну калитку. Надо уметь проигрывать. Но когда занимаешься такой хренью, то это не хоккей", — заявил тренер "Металлурга" во время послематчевого флеш-интервью.

© Фото : Пресс-служба ХК "Металлург" Эпизод матча "Торпедо" - "Металлург" © Фото : Пресс-служба ХК "Металлург" Эпизод матча "Торпедо" - "Металлург"

В этот момент мимо Разина прошел Исаков и вступил с ним в словесный конфликт, который едва не перерос в драку.

Уже на пресс-конференции Разин отбивался от провокационных вопросов журналистов и не упускал возможности уколоть Исакова:

« "После игры хотел похвалить Алексея за его тяжелый путь из ВХЛ. Про меня многое знают, но не все знают, что Алексей, которого я даже по отчеству не знаю, был у меня в Саратове администратором. Я никогда бы не мог подумать, что он вообще будет тренером, и тем более тренером КХЛ. Так что честь ему и хвала".

© ХК "Металлург"/Telegram Тренеры нижегородского "Торпедо" и магнитогорского "Металлурга" Алексей Исаков и Андрей Разин после матча регулярного чемпионата КХЛ © ХК "Металлург"/Telegram Тренеры нижегородского "Торпедо" и магнитогорского "Металлурга" Алексей Исаков и Андрей Разин после матча регулярного чемпионата КХЛ

В несколько издевательской манере Андрей Владимирович заметил, что если бы он подрался с Алексеем Геннадьевичем, то "тот бы просто не встал". Многие предполагали, что история найдет развитие, но Разин и Исаков быстро прекратили конфликт и пожали друг другу руки на следующем матче команд.

Увольнение по требованию Смородской

На заре тренерской деятельности Андрей Разин работал с детскими группами. Причем он начинал данный путь аж в Словакии, после чего вернулся в Россию и получил работу в школе столичного ЦСКА. У Андрея Владимировича занимались мальчики возраста шести-семи лет, и среди них был внук Ольги Смородской — бывшего президента футбольного клуба "Локомотив", до этого работавшей в структуре ЦСКА.

На одной из тренировок, как рассказывал Разин, мальчик ударил по шайбе, которую нельзя было трогать, и та попала в затылок другому игроку. Андрей Владимирович в качестве воспитательной меры поставил провинившегося в ворота и потребовал от других игроков команды нанести по несколько бросков в его сторону. Позднее тренер выгнал мальчика с занятия.

« "Я не выгонял родителей с тренировок. Хочешь наблюдать – пожалуйста, но молча. Сразу предупреждал, что нельзя орать, как некоторые оголтелые папаши: "Убей его! Врежь ему!" Если кто-то начинал голосить, отправлял восвояси вместе с ребенком. Те, кто был в тот день на трибуне, видели, что произошло. Идет тренировка. На льду лежат шайбы, трогать их нельзя. А Смородский швырнул в сторону ворот — и в затылок мальчику. Разумеется, не специально. Но в детском хоккее бывали случаи, когда шайба попадала ребенку в шею или горло, и это приводило к летальному исходу. Решил его проучить, поставил в "рамку". Почувствуй, говорю, что это такое — когда шайба в тебя летит. Ребята раз пять бросили с "усов". Пацанам по шесть-семь лет, броски еще слабенькие. Смородскому ничего не угрожало. Наоборот, смеялся, пытался шайбы ловить. Когда увидел, что до него не доходит, выгнал с площадки. Ну и все", — цитирует Разина "СЭ".