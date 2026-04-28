Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" Малкина сократил отставание в серии с "Филадельфией"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
04:50 28.04.2026
"Питтсбург" Малкина сократил отставание в серии с "Филадельфией"

Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
28 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Питтсбург
3 : 2
Филадельфия
02:45 • Эльмер Сёдерблум
(Энтони Манта, Паркер Вотерспун)
23:17 • Коннор Девар
(Сидней Кросби, Блэйк Лизотт)
37:12 • Кристфер Летанг
(Сидней Кросби, Райан Ши)
23:29 • Alex Bump
(Расмус Ристолайнен, Ноа Кэйтс)
35:06 • Трэвис Санхейм
(Расмус Ристолайнен, Трэвис Конечны)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Эльмер Седерблом (3-я минута), Коннор Дьюар (24) и Крис Летанг (38). У "Филадельфии" отличились Алекс Бамп (24) и Трэвис Санхайм (36).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин результативными действиями не отметился. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов провел три силовых приема. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков не вошел в заявку на матч.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Флайерз". Шестой матч противостояния пройдет в Филадельфии.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзФиладельфия ФлайерзЕгор ЧинаховЕвгений МалкинМатвей Мичков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала