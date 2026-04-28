"Питтсбург" Малкина сократил отставание в серии с "Филадельфией"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
28 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Эльмер Седерблом (3-я минута), Коннор Дьюар (24) и Крис Летанг (38). У "Филадельфии" отличились Алекс Бамп (24) и Трэвис Санхайм (36).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин результативными действиями не отметился. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов провел три силовых приема. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков не вошел в заявку на матч.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Флайерз". Шестой матч противостояния пройдет в Филадельфии.
Покинувший минское "Динамо" Пинчук перешел в клуб НХЛ
27 апреля, 19:52