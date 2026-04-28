Порт Хайфы не получал задачи не пускать судно, вызвавшее претензии у Киева - РИА Новости, 28.04.2026
15:50 28.04.2026 (обновлено: 15:53 28.04.2026)
Порт Хайфы не получал задачи не пускать судно, вызвавшее претензии у Киева

Порт Хайфы не получал указаний не пускать сухогруз с зерном, судно ждет очереди

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порт Хайфы не получал указаний не пускать сухогруз с зерном.
  • Власти Украины обвинили Израиль в закупках зерна, которое, согласно утверждениям, было собрано в России.
  • Судно с зерном Panormitis уже два дня находится в хайфском заливе и ждет своей очереди для захода в порт.
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Порт израильского города Хайфа не получал никаких распоряжений касательно пропуска и разгрузки сухогруза c зерном, которое вызвало претензии Украины, судно ждет очереди на заход в порт, рассказал РИА Новости источник в израильской портовой компании.
В понедельник власти Украины через социальные сети и СМИ обвинили Израиль в закупках зерна, которое, согласно утверждениям, было собрано в России. Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста из-за судна с зерном Panormitis, которое уже два дня находится в хайфском заливе. МИД Израиля назвал подобные обвинения голословными, отметив, что отношения между странами не должны выстраиваться через социальные сети.
СПГ-танкер - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Первая за два месяца партия СПГ прошла через Ормузский пролив, пишут СМИ
Вчера, 10:36
"На данный момент мы не получали никаких указаний от властей по поводу отказа судну войти в порт для разгрузки", - рассказал представитель компании, которая управляет зерновыми элеваторами в порту Хайфы.
Собеседник агентства отметил, что в компании видели сообщения в СМИ касательно зерна и украинских претензий.
"Возможно, указания поступят позднее, так как вопрос может быть еще на проверке", - рассказал он.
По словам источника, сухогруз с зерном ждет своей очереди для захода в порт, которая должна подойти 7 или 8 мая.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Трамп скептически относится к предложению Ирана по Ормузу, пишут СМИ
Вчера, 04:17
 
