Порт Хайфы не получал задачи не пускать судно, вызвавшее претензии у Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Порт Хайфы не получал указаний не пускать сухогруз с зерном.

Власти Украины обвинили Израиль в закупках зерна, которое, согласно утверждениям, было собрано в России.

Судно с зерном Panormitis уже два дня находится в хайфском заливе и ждет своей очереди для захода в порт.

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Порт израильского города Хайфа не получал никаких распоряжений касательно пропуска и разгрузки сухогруза c зерном, которое вызвало претензии Украины, судно ждет очереди на заход в порт, рассказал РИА Новости источник в израильской портовой компании.

В понедельник власти Украины через социальные сети и СМИ обвинили Израиль в закупках зерна, которое, согласно утверждениям, было собрано в России . Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста из-за судна с зерном Panormitis, которое уже два дня находится в хайфском заливе. МИД Израиля назвал подобные обвинения голословными, отметив, что отношения между странами не должны выстраиваться через социальные сети.

"На данный момент мы не получали никаких указаний от властей по поводу отказа судну войти в порт для разгрузки", - рассказал представитель компании, которая управляет зерновыми элеваторами в порту Хайфы

Собеседник агентства отметил, что в компании видели сообщения в СМИ касательно зерна и украинских претензий.

"Возможно, указания поступят позднее, так как вопрос может быть еще на проверке", - рассказал он.