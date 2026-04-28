Казахстан перераспределит экспорт нефти из-за корректировки транзита

АЛМА-АТА, 28 апр - РИА Новости. Казахстан перераспределит часть экспортных поставок нефти из-за корректировки транзита по системе "Дружба" в направлении Германии, направив объемы в порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.
"В связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии (НПЗ "Шведт") на май 2026 года, министерство энергетики сообщает о плановом перераспределении экспортных объемов нефти в размере 260 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данные объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тысяч тонн - в порт Усть-Луга и 160 тысяч тонн - в систему Каспийского трубопроводного консорциум.