Эксперт рассказала, с чем может быть связан визит Карла III в США

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Визит британского короля Карла III в Вашингтон может быть связан с обсуждением положений мирного соглашения между США и Ираном и окончанием конфликта на Ближнем Востоке, поделилась мнением в беседе с РИА Новости заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлева.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателям.
"Мне кажется, что это (визит – ред.) должно быть связано с войной на Ближнем Востоке. Вероятно, Британия будет пытаться обсуждать какие-то пути выхода (США - ред.) из этого конфликта, обсуждать положения мирного соглашения", - заявила эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.