17:46 28.04.2026
Эксперт рассказала, с чем может быть связан визит Карла III в США

Журавлева: визит Карла III в США может быть связан с переговорами по Ирану

Король Великобритании Карл III. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит британского короля Карла III в Вашингтон может быть связан с обсуждением положений мирного соглашения между США и Ираном и окончанием конфликта на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Визит британского короля Карла III в Вашингтон может быть связан с обсуждением положений мирного соглашения между США и Ираном и окончанием конфликта на Ближнем Востоке, поделилась мнением в беседе с РИА Новости заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлева.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателям.
СМИ: Лондон попросил не снимать встречу Карла III и Трампа из-за Зеленского
Вчера, 11:29
"Мне кажется, что это (визит – ред.) должно быть связано с войной на Ближнем Востоке. Вероятно, Британия будет пытаться обсуждать какие-то пути выхода (США - ред.) из этого конфликта, обсуждать положения мирного соглашения", - заявила эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Трамп заявил, что хотел бы жить в Букингемском дворце
Вчера, 16:58
 
