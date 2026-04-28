Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 28.04.2026 (обновлено: 11:09 28.04.2026)
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников

Летние каникулы в школах пройдут с 27 мая по 31 августа

© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летние каникулы в школах пройдут с 27 мая по 31 августа.
  • Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минпросвещения утвердило даты каникул в школах.
"Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа", — заявили в ведомстве.

При этом завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ.
Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, полноценный отдых помогает школьникам вернуться к занятиям с новыми силами. Для них будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Ребята смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях и мастер-классах.
Ведомство ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы сохраняют право на корректировку графика.
ОбществоРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)ОбразованиеСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала