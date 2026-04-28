Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Летние каникулы в школах пройдут с 27 мая по 31 августа.
- Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минпросвещения утвердило даты каникул в школах.
"Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа", — заявили в ведомстве.
При этом завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ.
Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, полноценный отдых помогает школьникам вернуться к занятиям с новыми силами. Для них будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Ребята смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях и мастер-классах.
Ведомство ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы сохраняют право на корректировку графика.