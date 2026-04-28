На уехавшую в Испанию Исинбаеву подали в суд из-за долгов по ЖКУ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву подали в суд за задолженность по оплате счетов за коммунальные услуги в размере 440 тысяч рублей, сообщает Life.

Отмечается, что проживающая с семьей в Испании спортсменка третий год не оплачивает коммунальные услуги за квартиры в Москве. Сумма задолженности по ЖКУ за два жилья выросла до 440 тысяч рублей.

По данным источника, Исинбаева также рискует получить блокировку по своим банковским счетам в России. Федеральная налоговая служба ( ФНС ) выставила спортсменке счет в размере 920 тысяч рублей. Ранее Исинбаева уже получала блокировку за неуплату 1,5 миллиона, прыгунье с шестом понадобилась два месяца на закрытие долга.