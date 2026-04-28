На уехавшую в Испанию Исинбаеву подали в суд из-за долгов по ЖКУ - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
08:50 28.04.2026 (обновлено: 09:00 28.04.2026)
На уехавшую в Испанию Исинбаеву подали в суд из-за долгов по ЖКУ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву подали в суд за задолженность по оплате счетов за коммунальные услуги в размере 440 тысяч рублей, сообщает Life.
Отмечается, что проживающая с семьей в Испании спортсменка третий год не оплачивает коммунальные услуги за квартиры в Москве. Сумма задолженности по ЖКУ за два жилья выросла до 440 тысяч рублей.
По данным источника, Исинбаева также рискует получить блокировку по своим банковским счетам в России. Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила спортсменке счет в размере 920 тысяч рублей. Ранее Исинбаева уже получала блокировку за неуплату 1,5 миллиона, прыгунье с шестом понадобилась два месяца на закрытие долга.
Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом (в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине). На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.
Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
ФНС разблокировала счета Исинбаевой
21 августа 2025, 11:15
 
СпортФедеральная налоговая служба (ФНС России)Елена Исинбаева
 
