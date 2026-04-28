Футболистки сборной России до 16 лет обыграли белорусок на турнире УЕФА - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
15:00 28.04.2026


Футболистки сборной России до 16 лет обыграли белорусок на турнире развития УЕФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская юниорская сборная России по футболу из игроков не старше 16 лет победила команду Белоруссии со счетом 3:0 в заключительном матче на турнире развития УЕФА.
  • Сборная России заняла первое место на турнире, выиграв все три матча.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Женская юниорская сборная России по футболу из игроков не старше 16 лет победила команду Белоруссии в заключительном матче на турнире развития УЕФА среди женских юниорских команд, который завершился в Минске.
Встреча завершилась победой россиянок со счетом 3:0. Мячи забили Ксения Морозова (38-я минута), Варвара Новикова (45), которая реализовала пенальти, и Алена Юнусова (90).
В другом матче сборная Болгарии выиграла у второй команды Белоруссии со счетом 3:1.
Сборная России (9 очков) заняла первое место на турнире, выиграв все три матча. Далее расположились сборные Белоруссии (6) и Болгарии (3), а также вторая команда Белоруссии (0).
