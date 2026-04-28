Сергей Булатов стал главным тренером "Крыльев Советов"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сергей Булатов назначен на пост главного тренера "Крыльев Советов" до конца сезона-2025/26, сообщается в Telegram-канале самарского футбольного клуба.
Ранее Булатов занимал должность временно исполняющего обязанности главного тренера после отставки Магомеда Алиева, который покинул клуб 1 апреля.
В качестве футболиста Булатов выступал за самарскую команду в 1997-1998 годах, провел 29 матчей и забил 10 мячей. С 2020 по 2025 год специалист занимал должность старшего тренера, после чего стал куратором развития молодежного направления.
За три тура до завершения чемпионата "Крылья Советов" с 26 очками занимают 13-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
