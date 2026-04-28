Вратарь "Ахмата" Ульянов выбыл до конца сезона из-за травмы - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
11:41 28.04.2026
Вратарь "Ахмата" Ульянов выбыл до конца сезона из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер грозненского "Ахмата" Вадим Ульянов выбыл до конца сезона из-за повреждения задней поверхности бедра.
  • Он получил травму во время гостевого матча 27-го тура РПЛ против "Зенита".
  • Лечение повреждения Ульянова займет три-четыре недели, он вернется к тренировкам на летних предсезонных сборах команды.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Голкипер грозненского "Ахмата" Вадим Ульянов не сыграет до конца сезона из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Ульянов получил травму во время гостевого матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита", который прошел в воскресенье. Ульянов был заменен по ходу первого тайма.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
2 : 0
Ахмат
08‎’‎ • Александр Соболев
(Игорь Дивеев)
11‎’‎ • Луис Энрике
(Педро)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Лечение повреждения Ульянова займет три-четыре недели. Отмечается, что вратарь вернется к тренировкам на летних предсезонных сборах команды.
Ульянову 24 года, он перешел в "Ахмат" в январе 2025 года. В текущем сезоне вратарь сыграл 18 матчей и пропустил 24 мяча, в четырех встречах Ульянов сохранил ворота грозненской команды в неприкосновенности.
ФутболСпортВадим УльяновАхматЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
