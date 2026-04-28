Гендиректор "Динамо" назвал возможный уход Тюкавина потерей для клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что возможный уход нападающего Константина Тюкавина станет потерей для клуба.
- Агент футболиста Алексей Сафонов заявил, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил РИА Новости, что возможный уход нападающего команды Константина Тюкавина станет потерей для "бело-голубых".
Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявил РИА Новости, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.
«
"В контракте Тюкавина все прописано (касательно отступных). Конечно, если такой трансфер однажды случится, это будет потерей. Тюкавин - футболист, который может усилить многие клубы, и мы очень рады, что он играет за "Динамо", - сказал Пивоваров.
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. В его активе два гола в девяти матчах за сборную России.
