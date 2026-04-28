Талалаев заявил, что судьбу медалей РПЛ решают не футболисты, а арбитры
Футбол
00:57 28.04.2026 (обновлено: 01:48 28.04.2026)
Талалаев заявил, что судьбу медалей РПЛ решают не футболисты, а арбитры

Талалаев заявил, что судьи оказывают слишком сильное влияние на результаты

© РИА Новости / Виталий Невар
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Андрей Талалаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что арбитры в чемпионате России по футболу оказывают слишком большое влияние на результат матчей.
  • Он отметил, что судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле.
  • Он отметил, что судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что арбитры в чемпионате России по футболу оказывают слишком большое влияние на результат матчей.
В понедельник "Балтика" на своем поле проиграла тольяттинскому "Акрону" со счетом 0:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Балтийцы потерпели первое домашнее поражение в сезоне РПЛ.
27 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Балтика
0 : 1
Акрон
54‎’‎ • Жилсон Беншимол
"Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден на 100%. Но на победу мы сегодня не наиграли", - заявил Талалаев на пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте клуба.
"Балтика" продлила серию без побед в чемпионате России до пяти матчей и располагается на пятом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 46 очками.
"Плохой первый тайм, недонастрой команды - на себя беру вину. Третья игра за восемь дней, и не нашли рецепта, плохое начало в матчах. Травмы также подкосили команду. Качественных футболистов нам немного не хватило. Хиль и Бориско травмированы, и мы чувствуем зависимость от них и в линии атаки, и в линии вратарской", - добавил Талалаев.
В следующем туре чемпионата России "Балтика" 2 мая дома сыграет против казанского "Рубина".
