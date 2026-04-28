Талалаев заявил, что судьбу медалей РПЛ решают не футболисты, а арбитры

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что арбитры в чемпионате России по футболу оказывают слишком большое влияние на результат матчей.
"Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден на 100%. Но на победу мы сегодня не наиграли", - заявил Талалаев на пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте клуба.
"Балтика" продлила серию без побед в чемпионате России до пяти матчей и располагается на пятом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 46 очками.
"Плохой первый тайм, недонастрой команды - на себя беру вину. Третья игра за восемь дней, и не нашли рецепта, плохое начало в матчах. Травмы также подкосили команду. Качественных футболистов нам немного не хватило. Хиль и Бориско травмированы, и мы чувствуем зависимость от них и в линии атаки, и в линии вратарской", - добавил Талалаев.
В следующем туре чемпионата России "Балтика" 2 мая дома сыграет против казанского "Рубина".