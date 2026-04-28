ЕС потратил десятки миллиардов евро на борьбу с последствиями войны в Иране

Больше всего трат у Испании и Германии.

БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Страны ЕС уже потратили 10,46 миллиарда евро на фискальные меры для борьбы с последствиями войны в Иране для цен на энергию, следует из опубликованного отчета брюссельского аналитического центра Bruegel.

"В общей сложности европейские правительства на данный момент выделили почти 10,46 миллиарда евро на фискальные меры для смягчения последствий войны между США и Ираном для счетов за энергию", - сказано в документе.

Согласно данным центра, в абсолютных показателях Испания и Германия выделили значительно больше остальных, при этом на одну только Испанию приходится почти половина общей суммы - около 5 миллиардов евро. В относительном выражении - в доле ВВП - лидируют Испания, Болгария, Греция и Ирландия.

"На данный момент почти 80% общей суммы (8,3 миллиарда евро) составляют ненаправленные меры, такие как общее снижение акцизов на энергию или НДС, которые не имеют чётко определенной целевой группы или условий", - подчеркивается в отчете.

В частности, средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости.