14:18 28.04.2026
Ефимова победила в произвольной программе на ЧР по синхронному плаванию

Ефимова и Козачук выиграли произвольную программу на ЧР по синхронному плаванию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Ксения Ефимова выступает в произвольной программе сольных соревнований по синхронному плаванию среди женщин на чемпионате России в Екатеринбурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ксения Ефимова стала победительницей в произвольной программе соло на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.
  • Дмитрий Козачук занял первое место среди мужчин.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ксения Ефимова и Дмитрий Козачук стали победителями в произвольной программе соло на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.
За свое выступление Ефимова получила 296,4138 балла. Второй стала Софья Першина (288,8137), третьей - стала Амалия Белоглазова (281,5175).
У мужчин Козачук набрал 251,3850 балла. Второе место занял Сергей Самсонов (244,1450), тройку лидеров замкнул Илья Суржиков (201,8726).
