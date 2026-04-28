После драки в матче "Локомотива" и "Авангарда" оштрафовали пятерых человек

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подверг денежным штрафам пять человек по итогам массовой драки в матче серии полуфинала плей-офф между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом".