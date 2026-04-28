После драки в матче "Локомотива" и "Авангарда" оштрафовали пятерых человек

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подверг денежным штрафам пять человек по итогам массовой драки в матче серии полуфинала плей-офф между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом".
"Авангард" в воскресенье в гостях обыграл "Локомотив" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - 3:1. В первом и втором периодах произошли массовые потасовки. Во втором случае матч был прерван на 20 минут, драка началась после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову. В массовой стычке участие приняли и игроки, которые в момент ее начала не были на площадке. В результате дисциплинарным штрафом до конца матча были наказаны форвард "Авангарда" Кирилл Долженков и защитник "Локомотива" Алексей Береглазов, дисциплинарный штраф в 10 минут получили игроки омичей Игорь Мартынов и Вячеслав Войнов, а также хоккеисты железнодорожников Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Сурин.
Штрафы получили главный тренер "Локомотива" Боб Хартли и возглавляющий "Авангард" Ги Буше, а также Береглазов, Долженков и Серебряков.
Оба клуба также были оштрафованы за поведение хоккеистов, покинувших скамейку, чтобы вступить в драку.
Следующие два матча серии, где в счете ведет омская команда (2-0), пройдут в Омске 28 и 30 апреля.