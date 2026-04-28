09:08 28.04.2026
После драки в матче "Локомотива" и "Авангарда" оштрафовали пятерых человек

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкИлья Николаев (Локомотив) и Кирилл Долженков (Авангард) во время драки в матче плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Ярославле.
Илья Николаев (Локомотив) и Кирилл Долженков (Авангард) во время драки в матче плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Ярославле.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В матче серии полуфинала плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» произошла массовая драка.
  • Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал пять человек, включая тренеров и игроков обеих команд.
  • Оба клуба были оштрафованы за поведение хоккеистов, покинувших скамейку, чтобы вступить в драку.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подверг денежным штрафам пять человек по итогам массовой драки в матче серии полуфинала плей-офф между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом".
"Авангард" в воскресенье в гостях обыграл "Локомотив" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - 3:1. В первом и втором периодах произошли массовые потасовки. Во втором случае матч был прерван на 20 минут, драка началась после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову. В массовой стычке участие приняли и игроки, которые в момент ее начала не были на площадке. В результате дисциплинарным штрафом до конца матча были наказаны форвард "Авангарда" Кирилл Долженков и защитник "Локомотива" Алексей Береглазов, дисциплинарный штраф в 10 минут получили игроки омичей Игорь Мартынов и Вячеслав Войнов, а также хоккеисты железнодорожников Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Сурин.
Штрафы получили главный тренер "Локомотива" Боб Хартли и возглавляющий "Авангард" Ги Буше, а также Береглазов, Долженков и Серебряков.
Оба клуба также были оштрафованы за поведение хоккеистов, покинувших скамейку, чтобы вступить в драку.
Следующие два матча серии, где в счете ведет омская команда (2-0), пройдут в Омске 28 и 30 апреля.
ХоккейСпортОмскАлексей БереглазовНикита СеребряковИгорь МартыновАвангардКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
