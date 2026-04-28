05:46 28.04.2026
Ученый прокомментировал выброс дельфинов на берег Черного моря

Левицкая: погибших в Черном море дельфинов могло выбросить на берег штормами

Волны на Черном море в Крыму. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Младший научный сотрудник Лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Варвара Левицкая считает, что основную часть погибших дельфинов выбросили на берег зимние штормы.
  • Она заявила, что массовым выбросом произошедшее назвать нельзя.
  • Она заявила, что массовым выбросом произошедшее назвать нельзя.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Основная часть погибших в Черном море китообразных, предположительно, была выброшена зимними штормами, массовым выбросом произошедшее назвать нельзя, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник Лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН и эксперт фонда "Природа и люди" Варвара Левицкая.
В понедельник пресс-служба фонда "Природа и люди" сообщила, что ученые выясняют причины гибели более 40 китообразных в Черном море.
"Массовым выбросом это не назовешь. Это скорее тщательно обследованный участок побережья, на котором были учтены все погибшие животные. Дело в том, что если специально берег не осматривать, то их никто и не видит, и не считает. Сезон заканчивается и по берегу мало кто ходит. Большинство погибших дельфинов, которые мы обнаружили, были выброшены скорее всего зимними штормами", - сказала Левицкая.
Дельфины чаще всего гибнут в море, и уже мертвых их выбрасывает на берег, поэтому для того, чтобы понять реальные масштабы смертности, нужно проводить регулярные специальные осмотры побережья, отметила она.
"Больше всего, около 30 особей, было обнаружено на участке Бугазской косы, от станицы Благовещенская до села Витязево. Для сравнения на том же участке Институтом в 2019 году было найдено семь животных, в 2020 - десять", - добавил эксперт.
Черное мореРоссийская академия наукОбщество
 
 
