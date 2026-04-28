Ученый прокомментировал выброс дельфинов на берег Черного моря

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Основная часть погибших в Черном море китообразных, предположительно, была выброшена зимними штормами, массовым выбросом произошедшее назвать нельзя, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник Лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН и эксперт фонда "Природа и люди" Варвара Левицкая.

В понедельник пресс-служба фонда "Природа и люди" сообщила, что ученые выясняют причины гибели более 40 китообразных в Черном море

"Массовым выбросом это не назовешь. Это скорее тщательно обследованный участок побережья, на котором были учтены все погибшие животные. Дело в том, что если специально берег не осматривать, то их никто и не видит, и не считает. Сезон заканчивается и по берегу мало кто ходит. Большинство погибших дельфинов, которые мы обнаружили, были выброшены скорее всего зимними штормами", - сказала Левицкая.

Дельфины чаще всего гибнут в море, и уже мертвых их выбрасывает на берег, поэтому для того, чтобы понять реальные масштабы смертности, нужно проводить регулярные специальные осмотры побережья, отметила она.