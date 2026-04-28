Гимн России на международных соревнованиях звучал 65 раз, заявил Дегтярев - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
17:00 28.04.2026
Гимн России на международных соревнованиях звучал 65 раз, заявил Дегтярев

Дегтярев: гимн России на международных соревнованиях звучал 65 раз

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
  • Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что гимн России на международных соревнованиях звучал уже 65 раз.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в текущей ситуации с допусками российских спортсменов к международным соревнованиям гимн России звучал уже 65 раз, это число будет расти.
"Поздравляю с завоеванием путевки в финальную часть Кубка мира, которая пройдет в Австралии. Наша команда была под санкциями, надо было победить во втором дивизионе, что мы и сделали. Была проведена большая дипломатическая работа по допуску команды с флагом и гимном. Это дало плоды и создало хороший прецедент для других федераций. Хочу пожелать успехов в финале. Уверен, что победы будут и флаг России будет подниматься. 65 раз звучал гимн России и развивался флаг за последнее время. Число будет расти каждый день", - сказал Дегтярев в ходе брифинга с руководством ФВВСР и сборной по водному поло.
Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин поблагодарил главу министерства за внимание к водным видам спорта и за всестороннюю заботу. "Слава России будет слышаться во всех уголках этого большого мира. Все двери открыты, и у нас появились большие возможности, в том числе благодаря Мазепину, который продолжает вести важные для нас переговоры", - сказал он.
Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч отметил, что ему приятно, что оценен труд ватерполисток. "В аэропорту ощутили всю любовь России к нам. Четыре года команда не участвовала ни в одном международном турнире. Испытывали волнение, но показали всему миру, что продолжаем являться одной из лучших сборных. Вернулись с положительным результатом и с первым местом вернулись в Россию", - сказал Маркоч на брифинге, подарив Дегтяреву на память командный мяч.
В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Ранее российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).
