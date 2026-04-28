Гимн России на международных соревнованиях звучал 65 раз, заявил Дегтярев

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в текущей ситуации с допусками российских спортсменов к международным соревнованиям гимн России звучал уже 65 раз, это число будет расти.

Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч отметил, что ему приятно, что оценен труд ватерполисток. "В аэропорту ощутили всю любовь России к нам. Четыре года команда не участвовала ни в одном международном турнире. Испытывали волнение, но показали всему миру, что продолжаем являться одной из лучших сборных. Вернулись с положительным результатом и с первым местом вернулись в Россию", - сказал Маркоч на брифинге, подарив Дегтяреву на память командный мяч.