В Дагестане паводки повредили более семи тысяч домов
01:05 28.04.2026
В Дагестане паводки повредили более семи тысяч домов

Последствия подтопления в Дагестане
Последствия подтопления в Дагестане. Архивное фото
  • Более 19 тысяч домов обследовали в Дагестане после паводков, предварительно, повреждения получили свыше 7 тысяч домов.
  • Из поврежденных домов эвакуированы более 11 тысяч человек.
  • Пострадавшие от паводков получили выплаты на сумму более 345 миллионов рублей.
МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Более 19 тысяч домов уже обследовали в Дагестане после паводков, предварительно, повреждения получили свыше 7 тысяч домов, сообщил вице-премьер республики Рамазан Джафаров в ходе заседания межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.
"В целом рабочими группами проведено обследование более 19 тысяч домов. По предварительным данным, повреждены более 7 тысяч домов (они разделены по категориям, - требующим капремонт, пригодным для жилья и разрушенным полностью)", - цитирует Джафарова пресс-служба правительства Дагестана.
По его словам, на сегодня подтопленных жилых домов и приусадебных участков в Дагестане нет, продолжаются работы по расчистке от ила в Хасавюртовском районе. На особом контроле, как отметил Джафаров, горные районы, где происходят оползневые процессы.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из поврежденных домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера. По состоянию на 27 апреля пострадавшие от паводков получили выплаты на сумму более 345 миллионов рублей.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияХасавюртовский районВладимир ПутинАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
