В Дагестане паводки повредили более семи тысяч домов

МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Более 19 тысяч домов уже обследовали в Дагестане после паводков, предварительно, повреждения получили свыше 7 тысяч домов, сообщил вице-премьер республики Рамазан Джафаров в ходе заседания межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.