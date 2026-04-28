Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие от паводков в Дагестане получили более 345 миллионов рублей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 28.04.2026 (обновлено: 01:28 28.04.2026)
Пострадавшие от паводков в Дагестане получили более 345 миллионов рублей

© РИА Новости / Омар Шапиев | Перейти в медиабанкПоследствия оползней в поселке Уркарах в Дагестане
Перейти в медиабанк
Последствия оползней в поселке Уркарах в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 28 апр — РИА Новости. Выплаты на сумму более 345 миллионов рублей уже получили пострадавшие от паводков в Дагестане, сообщило правительство региона.
«
"Общая сумма назначенных выплат по состоянию на 27 апреля составляет 345 миллионов рублей. Выплаты произведены по 8190 заявлениям", — говорится в Telegram-канале регионального правительства.
Согласно сообщению, было выплачено более 5,6 тысячи единовременных выплат на 88 миллионов рублей. Полная или частичная утрата имущества была компенсирована свыше 2,5 тысяч раз на 256 миллионов рублей.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта - начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек.
По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияВладимир ПутинАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала