Пострадавшие от паводков в Дагестане получили более 345 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пострадавшие от паводков в Дагестане получили выплаты на сумму более 345 миллионов рублей.
- Выплаты произведены по 8190 заявлениям, включая более 5,6 тысячи единовременных выплат и компенсации за полную или частичную утрату имущества.
МАХАЧКАЛА, 28 апр — РИА Новости. Выплаты на сумму более 345 миллионов рублей уже получили пострадавшие от паводков в Дагестане, сообщило правительство региона.
"Общая сумма назначенных выплат по состоянию на 27 апреля составляет 345 миллионов рублей. Выплаты произведены по 8190 заявлениям", — говорится в Telegram-канале регионального правительства.
Согласно сообщению, было выплачено более 5,6 тысячи единовременных выплат на 88 миллионов рублей. Полная или частичная утрата имущества была компенсирована свыше 2,5 тысяч раз на 256 миллионов рублей.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта - начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек.
По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
Прокуратура назвала причину прорыва плотины в Дагестане
10 апреля, 17:10