Пострадавшие от паводков в Дагестане получили более 345 миллионов рублей

МАХАЧКАЛА, 28 апр — РИА Новости. Выплаты на сумму более 345 миллионов рублей уже получили пострадавшие от паводков в Дагестане, сообщило правительство региона.

Согласно сообщению, было выплачено более 5,6 тысячи единовременных выплат на 88 миллионов рублей. Полная или частичная утрата имущества была компенсирована свыше 2,5 тысяч раз на 256 миллионов рублей.