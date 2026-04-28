"Саботировали матч": Буше прошелся по своим игрокам после поражения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше заявил, что команда допустила слишком много ошибок в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».
- «Локомотив» обыграл «Авангард» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ, счет в противостоянии стал 2-1 в пользу омичей.
- Ги Буше признал, что игроки «Авангарда» сами саботировали матч, допуская ошибки в обороне и атаке.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Главный тренер омского хоккейного клуба "Авангард" Ги Буше заявил, что команда допустила слишком много ошибок и не могла рассчитывать на победу в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина с ярославским "Локомотивом".
Во вторник "Локомотив" обыграл на выезде "Авангард" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в противостоянии стал 2-1 в пользу омичей.
"Мы прекрасно понимали, что соперник выйдет и будет давить, потому что им нужно было возвращаться в серию, они проиграли обе домашние встречи. Мы ожидали такого натиска, но обычно мы не упускаем преимущество в две шайбы. Сегодня мы удалялись, теряли шайбу, оставались в атаке вместо того, чтобы возвращаться в защиту, сами саботировали матч. Можно найти тысячи оправданий, но мы сами саботировали игру, вот и все", - сказал Буше на пресс-конференции, запись которой опубликована на странице "Авангарда" в соцсети "ВКонтакте".
Следующий матч серии состоится 30 апреля в Омске.