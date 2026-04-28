Турецкая комиссия примет меры после драки на поединке с Гороховым - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
02:00 28.04.2026
Турецкая комиссия примет меры после драки на поединке с Гороховым

Турецкая комиссия примет меры после драки на боксерском поединке с Гороховым

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкая комиссия профессионального бокса заявила, что примет дисциплинарные меры в отношении виновников драки после поединка турецкого боксера с россиянином Сергеем Гороховым.
  • В комиссии заявили, что подобные действия не соответствуют турецкому гостеприимству и спортивному духу.
СТАМБУЛ, 28 апр - РИА Новости. Турецкая комиссия профессионального бокса заявила РИА Новости, что примет дисциплинарные меры в отношении виновников драки после поединка турецкого боксера с россиянином Сергеем Гороховым, инцидент не соответствует турецкому гостеприимству и спортивному духу.
"После поединка за чемпионский титул по версии UBO, проведенного (промоутером – ред.) Эмирканом Чалыком, произошли события, которые невозможно одобрить. Этот инцидент глубоко опечалил коллег из профессионального сообщества бокса. Невозможно считать разумными подобные действия, которые не соответствуют турецкому гостеприимству и спортивному духу", - заявили в комиссии.
Никола Йокич и Энтони Дэвис - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Йокича оштрафовали за драку
27 апреля, 08:31
Комиссия отметила, что возлагать вину на всех жителей Трабзона за данное событие некорректно.
"Комиссия тщательно проводит проверку с целью установления необходимых дисциплинарных взысканий в отношении тех, кто устроил данный инцидент. Мы встретились с российским боксером и его командой и предприняли все усилия, чтобы возместить ему ущерб. Хотим заверить, что предпримем более жесткие меры со своей стороны в организации матчей, чтобы растущую семью турецкого профессионального бокса не ассоциировали с этим инцидентом. Не сомневаемся, что все коллеги окажут нам в этом необходимую поддержку", - заявили организаторы.
В свою очередь, соперник Горохова, турецкий боксер Эмирхан Калкан в соцсетях обвинил в инциденте тренера россиянина, который якобы проявил "неуважение".
Ранее после победы Горохова над местным боксером Эмирханом Калканом в бою за титул чемпиона мира по версии UBO часть зрителей выразила недовольство празднованием российского боксера. В сторону спортсмена летели бутылки и стулья, затем десятки людей выбежали на ринг, после чего началась массовая драка. Турнир был прерван из-за обострения ситуации, победитель не был объявлен официально.
Российский боксер сообщал, что после победы на его команду напала толпа из 70 человек, которые били руками, ногами и стульями. После инцидента полиция сопровождала команду Горохова до больницы, где им оказали помощь, а затем до отеля.
Горохову 36 лет. В 2021 году в Сербии он завоевал титул чемпиона по боксу по версии WBC International.
Арман Царукян - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Царукян стал участником массовой драки после боя с Пулласом
1 марта, 09:45
 
