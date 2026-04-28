Форвард "Далласа" стал "Новичком года" в НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Форвард "Даллас Маверикс" Купер Флэгг стал победителем в номинации "Новичок года" по итогам регулярного чемпионата НБА в сезоне-2025/26.
- В голосовании, в котором участвовали 100 журналистов и телеведущих, Флэгг набрал 412 баллов.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Форвард "Даллас Маверикс" Купер Флэгг стал победителем в номинации "Новичок года" по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/26, сообщается на сайте турнира.
По итогам голосования, в котором участвовали 100 журналистов и телеведущих, Флэгг набрал 412 баллов. На награду также претендовали Кон Книппел (386 баллов) из "Шарлотт Хорнетс" и Ви Джей Эджкомб (96) из "Филадельфии Севенти Сиксерс".
В текущем сезоне регулярного чемпионата 19-летний Флэгг сыграл 70 матчей, в среднем за встречу набирая по 21 очку, совершая 6,7 подбора и отдавая 4,5 результативных передач. Спортсмен стал первым новичком со времен Майкла Джордана в сезоне-1984/85, который стал лидером своей команды по очкам, подборам, передачам и перехватам. Ранее Флэгг также оказался первым игроком младше 20 лет, набравшим 51 очко за матч НБА, во время игры против "Орландо Мэджик" (127:138).
Остальные победители в индивидуальных номинациях по итогам регулярного сезона будут объявлены по ходу плей-офф.
