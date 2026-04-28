Форвард "Далласа" стал "Новичком года" в НБА

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Форвард "Даллас Маверикс" Купер Флэгг стал победителем в номинации "Новичок года" по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/26, сообщается на сайте турнира.