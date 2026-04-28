Руководителя центра при ДОСААФ в Петербурге арестовали по делу о хищении

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 22 июня 2026 года.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Руководитель стрелково-спортивного центра при общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) Илья Гущин заключен под стражу по делу о хищении около 100 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Гущина , обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество - ред.) УК РФ . Суд избрал стражу по 22.06.2026 (1 месяц 25 суток)", - говорится в сообщении

Следствие полагает, что Гущин не позднее июля 2023 года, а также иные установленные и неустановленные лица из состава должностных в ООО "ТК Сокол", ООО "Фемистокол" и АО "Петроэлектросбыт", обратились в отделение банка с заявками на получение банковских гарантий, необходимых для обеспечения обязательств "Сокола" перед "Петроэлектросбытом" по заведомо для них фиктивным договорам поставки нефтепродуктов. Банк, будучи введенным в заблуждение относительно легитимности сделок, одобрил выдачу гарантий.

"Далее, в целях создания условий, дающих АО "Петроэлектросбыт" право на обращение в банк с заявлениями о выплате денежных средств, соучастники обеспечили перечисление от имени АО на банковские счета ООО "Фемистокол" 46 198 003,13 рублей по одному договору и 44 962 503,3 рублей по второму", - добавляет пресс-служба судов.

Следствие считает, что Гущин выступил организатором этой схемы.

"Следствие, настаивая на страже, указало также на особое положение Гущина в преступной группе и высокий социальный статус", - отметили в пресс-службе судов.