СМИ: Турция не разрешила пролет самолета президента Израиля в Астану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция не предоставила разрешение на пролет через свое воздушное пространство самолету президента Израиля Исаака Герцога.
- Из-за отказа Анкары маршрут был изменен, и самолет проследовал через Европу и Россию.
АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Турция не предоставила разрешение на пролёт через своё воздушное пространство самолёту президента Израиля Исаака Герцога, направлявшегося в Астану, сообщает новостной портал гражданской авиации HavasosyalMedya.
"Из-за отказа Анкары маршрут был изменён, и борт проследовал через Европу и Россию", — отмечается в сообщении.
По данным издания, при стандартном маршруте самолёт мог бы следовать через Турцию, Армению и Азербайджан, что существенно сокращает время в пути.
В результате изменения маршрута перелёт из Тель-Авива в столицу Казахстана занял около восьми часов.
Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем после начала военной операции в Газе. Отношения между странами ведутся только по линии спецслужб при необходимости.