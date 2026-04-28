СМИ: Турция не разрешила пролет самолета президента Израиля в Астану - РИА Новости, 28.04.2026
13:05 28.04.2026
© AP Photo / Ariel Schalit — Флаг на здании посольства Турции
Флаг на здании посольства Турции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция не предоставила разрешение на пролет через свое воздушное пространство самолету президента Израиля Исаака Герцога.
  • Из-за отказа Анкары маршрут был изменен, и самолет проследовал через Европу и Россию.
АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Турция не предоставила разрешение на пролёт через своё воздушное пространство самолёту президента Израиля Исаака Герцога, направлявшегося в Астану, сообщает новостной портал гражданской авиации HavasosyalMedya.
Небо Турции закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных делегаций Израиля, открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран, израильские авиакомпании могут использовать небо Турции для транзитных рейсов, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Из-за отказа Анкары маршрут был изменён, и борт проследовал через Европу и Россию", — отмечается в сообщении.
По данным издания, при стандартном маршруте самолёт мог бы следовать через Турцию, Армению и Азербайджан, что существенно сокращает время в пути.
В результате изменения маршрута перелёт из Тель-Авива в столицу Казахстана занял около восьми часов.
Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем после начала военной операции в Газе. Отношения между странами ведутся только по линии спецслужб при необходимости.
