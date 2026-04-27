Акинфеев зарегистрировал товарный знак

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Акинфеев в 2018 году помог сборной России дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу, где национальная команда уступила хорватам. В игре 1/8 финала с командой Испании в серии пенальти Акинфеев отразил ногой решающий удар, этот эпизод болельщики и спортивная общественность стали называть "ногою бога".
Согласно данным Роспатента, ведомство приняло решение о регистрации товарного знака в апреле. Весь процесс занял один год.
Теперь с эмблемой Акинфеев может производить и продавать в России одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также предоставлять образовательные и бизнес-услуги.
В 2025 году представитель игрока Кирилл Брейдо заявил, что Акинфеев регистрирует данный товарный знак для юридической защиты своего образа.