Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский может посетить саммит Европейского политического сообщества - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 27.04.2026
СМИ: Зеленский может посетить саммит Европейского политического сообщества

Зеленский может посетить саммит Европейского политического сообщества в Ереване

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский может приехать на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване.
  • Встреча состоится 4 мая, в нем примут участие около 50 высокопоставленных делегаций.
ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский может приехать на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване в начале мая, утверждает армянский онлайн-ресурс 168.am, ссылаясь на собственные источники.
"Как только что стало известно из источников 168.am, для участия в саммите в Армению прибудет также... Владимир Зеленский. Однако министерство иностранных дел Армении пока пытается сохранить информацию о его визите в тайне", - пишет издание.
Саммит Европейского политического сообщества состоится в армянской столице 4 мая. Для участия в мероприятии в Армению прибудут около 50 высокопоставленных делегаций.
Кроме того, 4 и 5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения - ЕС, на котором армянскую сторону будет представлять премьер-министр Никол Пашинян, а Европейский союз - президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В миреАрменияЕреванВладимир ЗеленскийНикол ПашинянАнтониу КоштаЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала