СМИ: Зеленский может посетить саммит Европейского политического сообщества

- Владимир Зеленский может приехать на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване.
- Встреча состоится 4 мая, в нем примут участие около 50 высокопоставленных делегаций.
ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский может приехать на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване в начале мая, утверждает армянский онлайн-ресурс 168.am, ссылаясь на собственные источники.
"Как только что стало известно из источников 168.am, для участия в саммите в Армению прибудет также... Владимир Зеленский. Однако министерство иностранных дел Армении пока пытается сохранить информацию о его визите в тайне", - пишет издание.
Саммит Европейского политического сообщества состоится в армянской столице 4 мая. Для участия в мероприятии в Армению прибудут около 50 высокопоставленных делегаций.
Кроме того, 4 и 5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения - ЕС, на котором армянскую сторону будет представлять премьер-министр Никол Пашинян, а Европейский союз - президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.