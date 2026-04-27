Более 38 тысяч жителей Ульяновской области посетили весенние ярмарки - РИА Новости, 27.04.2026
19:39 27.04.2026
Более 38 тысяч жителей Ульяновской области посетили весенние ярмарки

На ярмарках в Ульяновской области продано сельхозпродукции на 44 млн рублей

Дом Правительства Ульяновской области
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 38 тысяч жителей Ульяновской области посетили весенние продовольственные ярмарки, на торговых площадках продали сельхозпродукции на общую сумму свыше 44 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Итоги проведения весенних ярмарок обсудили в понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона с участием губернатора Ульяновской области Алексея Русских.
Как сообщил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Алексей Леушкин, с 14 марта по 25 апреля прошло шесть ярмарок. Они охватили все районы Ульяновска, причем в Засвияжском районе — дважды: помимо традиционной площадки у комплекса "Звезда", торговля работала у комплекса "Ярмарка". Также ярмарки провели в Новоульяновске.
Как отмечалось на заседании, для малых товаропроизводителей ярмарки являются важным каналом сбыта. Местные производители привезли на продажу мясо, рыбу, крупы, яйцо, овощи, молочную продукцию, растительное масло, муку, колбасу, хлеб, сладости, сахар, мед. К дачному сезону выставили саженцы и рассаду. Минсельхоз заранее рекомендовал цены — в среднем на 10–15% ниже магазинных, а на некоторые товары еще ниже. Всего в ходе ярмарок реализовано сельхозпродукции более чем на 44 миллиона рублей.
Ярмарки в Ульяновской области проводятся по поручению губернатора для обеспечения населения продуктами питания по социальным ценам. Осенью запланировано провести восемь ярмарок - в Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске и рабочем поселке Ишеевка.
 
