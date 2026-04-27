05:27 27.04.2026
Названы популярные у россиян страны, связанные с США соглашениями о выдаче

© AP Photo / Julio Cortez — Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
  • Многие страны, популярные среди россиян для туристических поездок, связаны с США соглашениями об экстрадиции.
  • МИД России рекомендовал гражданам избегать поездок в страны, связанные с США соглашениями о выдаче.
  • Среди наиболее популярных зарубежных направлений у россиян — Турция, Китай, Армения и Грузия.
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Многие страны, которые россияне рассматривают для туристических поездок, связаны с США соглашениями об экстрадиции, что может создать для российских граждан дополнительные риски за рубежом, выяснило РИА Новости на основе данных госдепартамента США.
В МИД России рекомендовали гражданам не выезжать в страны, связанные с США соглашениями о выдаче, и по возможности избегать поездок в любые недружественные юрисдикции.
Договоры об экстрадиции с США имеют более 110 стран, включая популярные у россиян Турцию, Таиланд, Мексику, Сербию, Грузию и Францию, согласно последним данным изученным РИА Новости.
Аналогичные соглашения с США действуют также у Болгарии, Хорватии, Кипра, Доминиканской Республики, Греции, Индии, Италии, Португалии, Сейшел и Испании.
При этом Китай, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Белоруссия, также популярные у россиян для туристических поездок, в изученных РИА Новости документах не значатся среди стран, имеющих с США договоры об экстрадиции. В свою очередь, Венесуэла и Куба имеют такие соглашения, однако на практике их применение осложнено из-за напряженных отношений с Вашингтоном.
Сервис по покупке авиабилетов "Авиасейлс" сообщал РИА Новости, что среди наиболее популярных зарубежных направлений на лето у россиян — Турция, Китай, Армения и Грузия. В числе других востребованных направлений также назывались Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Сербия.
