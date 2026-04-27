Названы популярные у россиян страны, связанные с США соглашениями о выдаче

Краткий пересказ от РИА ИИ Многие страны, популярные среди россиян для туристических поездок, связаны с США соглашениями об экстрадиции.

МИД России рекомендовал гражданам избегать поездок в страны, связанные с США соглашениями о выдаче.

Среди наиболее популярных зарубежных направлений у россиян — Турция, Китай, Армения и Грузия.

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Многие страны, которые россияне рассматривают для туристических поездок, связаны с США соглашениями об экстрадиции, что может создать для российских граждан дополнительные риски за рубежом, выяснило РИА Новости на основе данных госдепартамента США.

В МИД России рекомендовали гражданам не выезжать в страны, связанные с США соглашениями о выдаче, и по возможности избегать поездок в любые недружественные юрисдикции.

Договоры об экстрадиции с США имеют более 110 стран, включая популярные у россиян Турцию, Таиланд, Мексику, Сербию, Грузию и Францию, согласно последним данным изученным РИА Новости.

Армения, Азербайджан, Узбекистан и При этом Китай Белоруссия , также популярные у россиян для туристических поездок, в изученных РИА Новости документах не значатся среди стран, имеющих с США договоры об экстрадиции. В свою очередь, Венесуэла Куба имеют такие соглашения, однако на практике их применение осложнено из-за напряженных отношений с Вашингтоном