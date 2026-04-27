Путин пожелал удачи кандидатам на выборах в 2026 году

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал удачи всем будущим кандидатам на выборах 2026 года.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.
"Со своей стороны хочу пожелать удачи всем будущим кандидатам на выборах и федерального, и других уровней. Тем более, что среди присутствующих, безусловно, такие наверняка есть. Желаю вам успехов", - сказал Путин в ходе выступления.