Встреча Путина и главы МИД Ирана продлилась почти два часа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге завершилась, беседа продлилась почти два часа, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходили в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, встреча началась в 15.50.
С российской стороны в беседе участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В состав иранской делегации помимо Аракчи вошли замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.