Встреча Путина и главы МИД Ирана продлилась почти два часа - РИА Новости, 27.04.2026
17:52 27.04.2026 (обновлено: 17:54 27.04.2026)
Встреча Путина и главы МИД Ирана Аракчи в Петербурге продлилась почти 2 часа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи продлилась почти два часа.
  • В переговорах с российской стороны участвовали глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге завершилась, беседа продлилась почти два часа, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходили в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, встреча началась в 15.50.
С российской стороны в беседе участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В состав иранской делегации помимо Аракчи вошли замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Важность беседы Путина и Аракчи трудно переоценить, заявил Песков
Вчера, 12:49
 
РоссияИранМоскваСергей ЛавровЮрий УшаковИгорь Костюков (Генштаб)Президентская библиотека имени Б. Н. ЕльцинаВоенная операция США и Израиля против ИранаПолитикаВладимир Путин
 
 
