Три дома в Воронежской области получили повреждения из-за обломков БПЛА

ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Фасад одного дома и остекление ещё двух домов, а также автомобиль, гараж, ограждение и уличная линия электропередачи повреждены при падении обломков сбитого БПЛА минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.