Три дома в Воронежской области получили повреждения из-за обломков БПЛА
12:00 27.04.2026
Три дома в Воронежской области получили повреждения из-за обломков БПЛА

  • В Воронежской области три дома получили повреждения при падении обломков сбитого БПЛА.
  • В одном из них нанесен ущерб фасаду, в двух других — остеклению.
  • Пострадали также автомобиль, гараж, ограждение и уличная линия электропередачи.
ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Фасад одного дома и остекление ещё двух домов, а также автомобиль, гараж, ограждение и уличная линия электропередачи повреждены при падении обломков сбитого БПЛА минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
"В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов поврежден фасад одного дома и остекление ещё двух, а также автомобиль, гараж, ограждение и уличная линия электропередач", — сообщил Гусев в Telegram-канале.
По данным губернатора, минувшей ночью в небе над Воронежской областью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ были обнаружены, уничтожены и подавлены 13 украинских БПЛА. Обошлось без пострадавших.
Специальная военная операция на Украине. Происшествия. Воронежская область. Александр Гусев (губернатор)
 
 
