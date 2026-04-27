"Это пощечина". Неожиданный шаг Израиля против Украины ужаснул Запад

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis с пшеницей из новых регионов России может привести к кризису в отношениях между Украиной и Израилем, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника.
«
"Мы отслеживаем это новое судно и не оставим это без внимания. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних отношений. <…> Если это судно и его груз не будут отклонены, мы оставляем за собой право применить полный комплекс дипломатических и международно-правовых мер. Честно говоря, это похоже на пощечину, учитывая стратегическую добрую волю, которую Украина проявляла", — сказал источник.
Глава МИД Украины Андрей Сибига 15 апреля в беседе с израильским коллегой Гидеоном Сааром высказал недовольство из-за того, что Тель-Авив принимает суда с зерном из России. Сибига назвал такую якобы "незаконную торговлю" непозволительной.