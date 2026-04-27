Украинский архитектор умер в военкомате спустя шесть дней после мобилизации
21:45 27.04.2026
Украинский архитектор умер в военкомате спустя шесть дней после мобилизации

Украинский архитектор погиб в военкомате спустя 6 дней после мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский архитектор Евгений Лагунов умер в военкомате Днепропетровской области спустя шесть дней после мобилизации.
  • 2 апреля его задержали сотрудники военкомата, признали пригодным к службе в тылу и направили в районный военкомат.
  • Евгений Лагунов был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и введен в медикаментозную кому, где 8 апреля скончался.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Украинский архитектор погиб прямо в военкомате Днепропетровской области спустя шесть дней после мобилизации, причиной стали тяжкие телесные повреждения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ТЦК (территориальном центре комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) Днепропетровской области через 6 дней после мобилизации умер 43-летний архитектор Евгений Лагунов, сообщила его мать", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, 2 апреля Евгения задержали сотрудники военкомата. Мужчину признали пригодным к службе в тылу и направили в районный военкомат.
"Уже через несколько часов он оказался в больнице с тяжёлыми травмами (ушиб головного мозга, перелом пазухи носа, перелом плечевой кости) и был введён в медикаментозную кому. 8 апреля Евгений умер", - рассказал собеседник агентства.
