Украинский архитектор умер в военкомате спустя шесть дней после мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Украинский архитектор погиб прямо в военкомате Днепропетровской области спустя шесть дней после мобилизации, причиной стали тяжкие телесные повреждения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В ТЦК (территориальном центре комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) Днепропетровской области через 6 дней после мобилизации умер 43-летний архитектор Евгений Лагунов, сообщила его мать", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, 2 апреля Евгения задержали сотрудники военкомата. Мужчину признали пригодным к службе в тылу и направили в районный военкомат.