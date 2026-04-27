19:46 27.04.2026 (обновлено: 21:41 27.04.2026)
"Лезьте глубже в карманы". Зеленский шокировал Запад новой выходкой

Христофору: требования Киева о новом кредите от ЕС шокируют

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что информация о том, что кредит ЕС в 90 миллиардов евро оказался недостаточным для покрытия бюджетных потребностей Украины до 2027–2028 годов, стала шоком.
  • Журналист с иронией отметил, что некоторые страны, например, Финляндия, охотно дают деньги Украине и могут найти дополнительные средства.
  • По словам Христофору, Киев начал требовать дополнительное финансирование раньше, чем ожидалось.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сообщения о том, что кредит ЕС в 90 миллиардов евро оказался недостаточным для покрытия бюджетных потребностей Украины до 2027-2028 годов, стали шоком, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Платите, Европа. 19 миллиардов. Германия, лезь глубже в карманы. BlackRock, Мерц — добавьте еще 19 миллиардов. <…> Финны очень охотно дают деньги Украине. Так что, возможно, именно они смогут найти еще пару лишних миллиардов, теперь, когда уже принят и утвержден пакет жесткой экономии на 500 миллионов, они могут собрать еще несколько миллиардов, чтобы передать их Зеленскому", — отметил журналист.
Как заявил Христофору, было ожидаемо, что Киев "постучится в дверь ЕС" за дополнительным финансированием через несколько месяцев, но они начали вновь требовать деньги уже сейчас.
В субботу газета Wall Street Journal сообщила, что Евросоюзу, вероятно, придется взять новый кредит для Украины уже в 2027 году, поскольку Киеву может не хватить выделенных денег. Как сообщили изданию источники, дефицит финансирования страны на следующий год увеличился и ей необходимы дополнительные 19 миллиардов евро для покрытия бюджетных потребностей в следующем году.
Ранее в четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть займ только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
Комментируя одобрение данного кредита, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопреки "идиотской логике Брюсселя" эти деньги возьмут не за счет России, а из карманов европейских налогоплательщиков.
