"Лезьте глубже в карманы". Зеленский шокировал Запад новой выходкой

В субботу газета Wall Street Journal сообщила, что Евросоюзу, вероятно, придется взять новый кредит для Украины уже в 2027 году, поскольку Киеву может не хватить выделенных денег. Как сообщили изданию источники, дефицит финансирования страны на следующий год увеличился и ей необходимы дополнительные 19 миллиардов евро для покрытия бюджетных потребностей в следующем году.