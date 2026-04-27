18:45 27.04.2026
В Днепропетровской области мужчина умер через шесть дней после мобилизации

Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
  • В Днепропетровской области 43-летний архитектор Евгений Лагунов умер через шесть дней после мобилизации.
  • До этого он поступил в больницу с переломами.
  • Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве, в ТЦК заявили, что у мужчины произошел эпилептический приступ.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Мужчина в Днепропетровской области оказался в больнице с переломами после мобилизации, а через шесть дней умер, полиция возбудила уголовное дело, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) Днепропетровской области через 6 дней после мобилизации умер 43-летний архитектор Евгений Лагунов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Издание со ссылкой на мать мобилизованного сообщает, что его задержали сотрудники военкомата, а через несколько часов после этого он оказался в больнице с переломами и ушибами.
"По факту смерти полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство". В ТЦК заявили, что у Евгения произошел эпилептический приступ. В то же время мать погибшего утверждает, что у ее сына не было эпилепсии", - пишет "Страна".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
