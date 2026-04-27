В ЕС заявили, что членство Украины в НАТО и Евросоюзе пока нереалистично - РИА Новости, 27.04.2026
15:16 27.04.2026
В ЕС заявили, что членство Украины в НАТО и Евросоюзе пока нереалистично

Кубилюс: членство Украины в ЕС и НАТО в ближайшем будущем нереалистично

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Стрингер
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс признал, что членство Украины в НАТО на данный момент недоступно.
  • Полноправное членство Украины в Европейском союзе — это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию.
  • Еврокомиссар предложил предоставить Киеву полный доступ на внутренний европейский рынок и интегрировать Украину в оборонные европейские программы.
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Членство Украины в НАТО на данный момент недоступно, а процесс присоединения к ЕС сложный, долгий и не гарантирует быструю интеграцию, признал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
"Давайте будем реалистами. Членство Украины в НАТО на данный момент недоступно, а полноправное членство в Европейском союзе - это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию", - заявил он на конференции в Польше, посвященной поддержке Киева.
Еврокомиссар предложил взамен предоставить Киеву в качестве исключения полный доступ на внутренний европейский рынок, а также интегрировать Украину в оборонные европейские программы.
Ранее в ЕС неоднократно признавали, что Украине не будут создавать исключительных облегченных условий для присоединения к ЕС, также в Брюсселе не готовы и озвучивать какие-либо конкретные временные перспективы завершения этого процесса.
