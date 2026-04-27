В ЕС заявили, что членство Украины в НАТО и Евросоюзе пока нереалистично

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс признал, что членство Украины в НАТО на данный момент недоступно.
- Полноправное членство Украины в Европейском союзе — это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию.
- Еврокомиссар предложил предоставить Киеву полный доступ на внутренний европейский рынок и интегрировать Украину в оборонные европейские программы.
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Членство Украины в НАТО на данный момент недоступно, а процесс присоединения к ЕС сложный, долгий и не гарантирует быструю интеграцию, признал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Еврокомиссар предложил взамен предоставить Киеву в качестве исключения полный доступ на внутренний европейский рынок, а также интегрировать Украину в оборонные европейские программы.