Третья ракетка мира Гауфф не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф уступила чешке Линде Носковой в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) в пользу чешки, которая идет 13-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 2 часа 5 минут.
В четвертьфинале Носкова встретится с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк (23-й номер рейтинга) и американкой Кэти Макнэлли (76).
