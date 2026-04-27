Третья ракетка мира Гауфф не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Теннис
 
19:19 27.04.2026 (обновлено: 19:32 27.04.2026)
Третья ракетка мира Гауфф не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде

Третья ракетка мира Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде

Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© WeAreTennis
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф. Архивное фото
  • Третья ракетка мира американка Кори Гауфф не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде.
  • В четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде Гауфф уступила чешке Линде Носковой со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (7:5).
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф уступила чешке Линде Носковой в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) в пользу чешки, которая идет 13-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 2 часа 5 минут.
В четвертьфинале Носкова встретится с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк (23-й номер рейтинга) и американкой Кэти Макнэлли (76).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Madrid Open
27 апреля 2026 • начало в 17:05
Завершен
Линда Носкова
2 : 16:41:67:6
Кори Гауфф
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
