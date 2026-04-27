Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА разгромил "Енисей" в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол
 
21:23 27.04.2026
ЦСКА разгромил "Енисей" в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

© РИА Новости / Михаил Сербин | Перейти в медиабанкБаскетболисты московского ЦСКА
Баскетболисты московского ЦСКА - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в медиабанк
Баскетболисты московского ЦСКА. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетболисты московского ЦСКА разгромили красноярский «Енисей» в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
  • Встреча завершилась со счетом 104:66, самым результативным игроком стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, набравший 23 очка.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на своем паркете разгромили красноярский "Енисей" в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 104:66 (21:22, 27:13, 34:22, 22:9). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, набравший 23 очка. У "Енисея" дабл-дабл оформил Егор Ванин (18 очков, 10 подборов).
ЦСКА, действующий чемпион Единой лиги ВТБ, повел в серии до трех побед - 1-0. Следующий матч состоится 29 апреля в Москве.
БаскетболСпортМоскваЦСКАЕнисейЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала