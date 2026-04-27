ЦСКА разгромил "Енисей" в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на своем паркете разгромили красноярский "Енисей" в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
ЦСКА, действующий чемпион Единой лиги ВТБ, повел в серии до трех побед - 1-0. Следующий матч состоится 29 апреля в Москве.
