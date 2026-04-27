Трамп анонсировал усиление охраны на следующем ужине корреспондентов - РИА Новости, 27.04.2026
02:42 27.04.2026
© AP Photo / Tom BrennerДональд и Мелания Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон
Дональд и Мелания Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий ужин ассоциации корреспондентов Белого дома должен пройти под усиленной охраной.
  • Комментируя телеканалу CBS инцидент со стрельбой, Трамп назвал поразительной ту скорость, с которой подозреваемому удалось пройти мимо охраны в попытке прорваться в зал, где проходил ужин.
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий ужин ассоциации корреспондентов Белого дома должен пройти под усиленной охраной на фоне произошедшего ранее инцидента со стрельбой.
"Надеюсь, мы проведем его (ужин – ред.) снова… Нам стоит сделать это в течение 30 дней. У них будет ещё больше охраны, и они расширят периметр безопасности. Всё будет в порядке", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.
Комментируя инцидент со стрельбой, Трамп назвал поразительной ту скорость, с которой подозреваемому удалось пройти мимо охраны в попытке прорваться в зал, где проходил ужин.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
Сотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В миреСШАКалифорнияДональд ТрампСтрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
