Трамп анонсировал усиление охраны на следующем ужине корреспондентов

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий ужин ассоциации корреспондентов Белого дома должен пройти под усиленной охраной на фоне произошедшего ранее инцидента со стрельбой.

Комментируя инцидент со стрельбой, Трамп назвал поразительной ту скорость, с которой подозреваемому удалось пройти мимо охраны в попытке прорваться в зал, где проходил ужин.