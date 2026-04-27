Московский марафон в 2026 году может стать рекордным, оценил директор - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
09:04 27.04.2026 (обновлено: 09:40 27.04.2026)
Московский марафон в 2026 году может стать рекордным, оценил директор

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский марафон пройдет в столице 26 и 27 сентября 2026 года.
  • Директор марафона Дмитрий Тарасов рассказал, что планируется собрать порядка 45–46 тысяч участников, чтобы побить рекорд 2025 года в 42 тысячи участников.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московский марафон, который пройдет 26-27 сентября, может стать рекордным по числу участников, планируется собрать порядка 45-46 тысяч бегунов, рассказал в интервью РИА Новости директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
"Побить рекорд московского марафона 2025 года мы обязаны. В прошлом году у нас было 42 тысячи участников, это абсолютный рекорд, который зафиксирован в Книге рекордов России. Задача на этот год – собрать 45-46 тысяч участников", - рассказал Тарасов.
По его словам, на марафон уже зарегистрированы более 20 тысяч человек.
РоссияДмитрий Тарасов
 
