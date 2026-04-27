Московский марафон в 2026 году может стать рекордным, оценил директор

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московский марафон, который пройдет 26-27 сентября, может стать рекордным по числу участников, планируется собрать порядка 45-46 тысяч бегунов, рассказал в интервью РИА Новости директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
По его словам, на марафон уже зарегистрированы более 20 тысяч человек.