Специальная военная операция на Украине
 
13:34 27.04.2026 (обновлено: 13:38 27.04.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 280 боевиков в зоне ответственности "Центра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 280 боевиков в зоне ответственности "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки «Центр» улучшили за сутки положение по переднему краю.
  • Уничтожено до 280 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.
  • Нанесено поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой народной республики и Днепропетровской области.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив за сутки до 280 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Сергеевка, Василевка, Кучеров Яр, Доброполье Донецкой народной республики, Новоподгородное и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Хватит уже". В ФРГ забили тревогу из-за нового решения Мерца по Украине
Вчера, 08:56
 
