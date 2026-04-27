21:24 27.04.2026 (обновлено: 21:36 27.04.2026)
В США суд оставил под арестом обвиняемого в попытке покушения на Трампа

Сотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
  • Суд удовлетворил ходатайство правительства США и оставил обвиненного в покушении на Дональда Трампа Коула Томаса Аллена под стражей.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Обвиненный в покушении на президента США Дональда Трампа в вашингтонском отеле Коул Томас Аллен останется под стражей по решению суда, передает корреспондент РИА Новости.
"Правительство подало ходатайство, чтобы оставить вас под стражей", - сообщил судья Аллену на заседании в понедельник, добавив, что удовлетворяет просьбу прокуратуры.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле в столиец США Вашингтоне. Трамп впервые за свои два срока решил посетить это мероприятие. Впоследствии президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии. Как передавал корреспондент РИА Новости, Аллену предъявили обвинения в покушении на Трампа, ему грозит пожизненный срок.
