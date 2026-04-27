Специальная военная операция на Украине
 
17:47 27.04.2026 (обновлено: 17:48 27.04.2026)

Спецоперация, 27 апреля: ВС России освободили еще два населенных пункта

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские войска освободили Ильичовку в ДНР и Таратутино в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ в небе и на земле

Украинские войска за сутки потеряли до 1145 военнослужащих, 10 танков и других бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, добавили в Минобороны.
Также, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Сотрудник ЗАЭС погиб в результате удара беспилотника ВСУ, погибший – водитель, удар был нанесен по территории транспортного цеха, сообщили на станции в понедельник.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в связи с гибелью водителя Запорожской АЭС при атаке украинского БПЛА заявил о недопустимости ударов в районе атомных электростанций.
Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС проведет расследование в связи с гибелью водителя в результате удара БПЛА, говорится в заявлении агентства.
Психологическое давление на жителей Энергодара растет, дроны буквально охотятся за людьми, многие из которых работают на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Два мирных жителя Херсонской области погибли, еще двое ранены от атак ВСУ за минувшие выходные, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В частности, по его словам, в Днепрянах в результате сброса боеприпасов с БПЛА на жилой дом погибли женщина 1951 года рождения и мужчина 1949 года рождения.
Губернатор добавил, что здание Дома культуры и элеватор в Херсонской области повреждены ударами ВСУ.
ВСУ подвергли обстрелам и атакам беспилотников за выходные более тридцати населенных пунктов области, отметил он.

Украинское командование угрожает ударом коптера "Баба Яга" военнослужащим за отказ выполнять приказы и не поставляет провизию на добропольском направлении, сообщил РИА Новости командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр" с позывным Барс.
По словам командира батальона морской пехоты, данную информацию получили из недавнего радиоперехвата.
