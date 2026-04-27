МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские войска освободили Ильичовку в ДНР и Таратутино в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ в небе и на земле

Украинские войска за сутки потеряли до 1145 военнослужащих, 10 танков и других бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины , используемым ВСУ , а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, добавили в Минобороны.

Также, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

Ночная атака дронов ВСУ

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью , сообщили в Минобороны РФ.

Ядерная провокация ВСУ

Сотрудник ЗАЭС погиб в результате удара беспилотника ВСУ, погибший – водитель, удар был нанесен по территории транспортного цеха, сообщили на станции в понедельник.

Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС проведет расследование в связи с гибелью водителя в результате удара БПЛА, говорится в заявлении агентства.

Психологическое давление на жителей Энергодара растет, дроны буквально охотятся за людьми, многие из которых работают на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Атаки ВСУ на Херсонскую область

Два мирных жителя Херсонской области погибли, еще двое ранены от атак ВСУ за минувшие выходные, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

В частности, по его словам, в Днепрянах в результате сброса боеприпасов с БПЛА на жилой дом погибли женщина 1951 года рождения и мужчина 1949 года рождения.

Губернатор добавил, что здание Дома культуры и элеватор в Херсонской области повреждены ударами ВСУ.

ВСУ подвергли обстрелам и атакам беспилотников за выходные более тридцати населенных пунктов области, отметил он.

Заградотряды в ВСУ

Украинское командование угрожает ударом коптера "Баба Яга" военнослужащим за отказ выполнять приказы и не поставляет провизию на добропольском направлении, сообщил РИА Новости командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр" с позывным Барс.