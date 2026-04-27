"Сан-Антонио" одержал третью победу в серии плей-офф НБА с "Портлендом"
01:24 27.04.2026
"Сан-Антонио" одержал третью победу в серии плей-офф НБА с "Портлендом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" обыграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Портленде завершилась со счетом 114:93 (23:25, 18:33, 33:16, 40:19) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Де'Аарон Фокс из "Сан-Антонио", на счету которого 28 очков. Дабл-даблом отметился его партнер по команде Виктор Вембаньяма (25 очков, 11 подборов), пропустивший предыдущую игру из-за полученного во втором матче сотрясения мозга. В составе проигравших больше всех очков набрал Дени Авдия (26).
"Сан-Антонио" повел в серии до четырех побед со счетом 3-1.
26 апреля 2026 • начало в 22:30
Завершен
Портленд
93 : 114
Сан-Антонио
