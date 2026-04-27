На Солнце произошли две мощные вспышки - РИА Новости, 27.04.2026
11:09 27.04.2026 (обновлено: 12:16 27.04.2026)
На Солнце произошли две мощные вспышки

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Две мощные вспышки класса М произошли на Солнце в течение ночи и утра понедельника, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Как следует из данных на сайте лаборатории, сильные вспышки были зафиксированы в 1:57 и в 9:45 мск. Первой был присвоен балл М6.0, второй — М1.0.
Кроме того, согласно представленной информации, начиная с полуночи понедельника звезда произвела 14 обычных вспышек класса С.
Накануне на Солнце были зафиксированы четыре сильные вспышки и 18 обычных.
Ранее сообщалось, что в прошлую пятницу на звезде впервые за 2,5 месяца произошли две вспышки максимального класса Х.
НаукаРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеКосмос
 
 
