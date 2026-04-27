Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Краткий пересказ от РИА ИИ Высота снега в Москве побила рекорд 55-летней давности, достигнув 12 сантиметров.

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Высота снега в Москве побила рекорд 55-летней давности, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

« "К утру в столице сформировался снежный покров высотой в 12 сантиметров. Прежний рекорд этого дня составлял десять сантиметров и продержался 55 лет", — написал он на платформе "Макс".

В столичном регионе с начала дня начался мощный снегопад, который валит деревья и налипает на провода, выпало уже более половины месячной нормы осадков. Власти объявили оранжевый уровень опасности , ожидается усиление метели, гололедица, возможна сухая гроза . Для посещения закрыли многие парки.

В Москве приостановили аренду электросамокатов, велосипедов и автомобилей каршеринга с летней резиной. Горожан призвали использовать метро и по возможности не садиться за руль, особенно тем, кто сменил резину.

В некоторых районах Подмосковья произошли временные перебои со светом, начались аварийные работы. С опозданиями идут пригородные и дальние поезда, сообщалось о задержке рейсов во Внуково и Жуковском.