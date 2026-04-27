Синоптик рассказал о высоте снежного покрова в Москве в понедельник

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла десяти сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве высота снежного покрова составляет десять сантиметров. По области — до пятнадцати сантиметров", — рассказал он.

В столичном регионе с начала дня начался мощный снегопад, который валит деревья и налипает на провода, выпала уже половина месячной нормы осадков. Власти объявили "оранжевый" уровень опасности , ожидается усиление метели, гололедица, не исключена "сухая" гроза . Для посещения закрыли многие парки.

В Москве приостановили аренду электросамокатов, велосипедов и автомобилей каршеринга с летней резиной. Водителей призвали не парковать машины рядом с деревьями и не укрываться под ними. С опозданиями идут пригородные и дальние поезда, также сообщалось о задержке рейсов во Внуково и Жуковском.